Masser af optimisme trods stort underskud

Rødding Centret kom ud af 2018 med et underskud på 556.000 kroner. Et underskud, der skyldes udefra kommende faktorer. For alt i alt er der godt gang i mange af centrets aktiviteter.

Rødding: I 2017 kunne Rødding Centret præsentere et overskud på 125.318 kroner. Men en varm sommer og større reparationer og vedligeholdelsesopgaver har betydet, at centret kom ud af 2018 med et underskud på 555.949 kroner. Det kom frem, da Rødding Centret torsdag aften holdt repræsentantskabsmøde, og formand for bestyrelsen, Torben Falkenberg, slog i sin beretning fast, at årets resultat ikke var tilfredsstillende, men at det skyldes faktorer, som ingen har haft indflydelse på. - Bestyrelsen er selvfølgelig ikke tilfreds med resultatet for 2018, som viser et underskud på 556.000 kroner. Modsat er det trods alt godt, at der er nogle udefra kommende årsager til resultatet: Vi har haft ni måneder med delvis lukket wellness svømmeafdeling, sagde Torben Falkenberg. En yderligere grund til underskuddet skal findes hos vejrguderne. - Vi havde en meget dejlig, varm sommer, som bevirkede, at billetsalget til offentlig svømning var meget under normalt. Klaus Svendsen, centerleder i Rødding Centret, fortalte inden repræsentantskabsmødet, at sommeren helt konkret havde givet 150.000 kroner mindre i billetindtægt i forhold til året før. Det betød også, at der var et fald i omsætningen i centrets café på små 200.000 kroner i forhold til 2017.

Rødding Centrets bestyrelse Der var nyvalg til bestyrelsen til Michael Holm i stedet for Hans Gejl og genvalg af Verner Light og Torben Falkenberg. Derudover sidder også Lone Holst, Anita Møbjerg Hansen, Thomas Hede Sørensen og fra byrådet Morten Thorøe i bestyrelsen.Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til Torben Falkenberg som formand og Thomas Hede Sørensen som næstformand.

Kommunen er for langsom I sin beretning kom formanden også ind på, at behandlingen af sager hos kommunen trækker ud i for lang tid. - Generelt har vi et godt samarbejde med den politiske side i Vejen Kommune og de embedsfolk, som vi kommer i kontakt med via Kultur og Fritid og senest ved omlæggelse af p-pladsen: Teknik og Miljø. Men jeg synes alligevel, der er nogle tunge procestider, når vi har sager, der skal behandles, for eksempel vores loft i wellness-badeafdelingen, men også godkendelse af omdannelsen fra p-plads til aktivitetsområdet tog meget lang tid. To gange var denne sag sendt i høring og første gang med en forsinkelse på fire uger. Det var nok ikke helt normalt, sagde Torben Falkenberg.

Ikke alt er skidt Selvom det måske kunne lyde sådan, så står det faktisk mere godt end skidt til hos Rødding Centret. - Vi har igangsat et projekt som hedder "Aktivitetsområde ved Rødding Centret," vi har i et fantastisk samarbejde med nogle af byens borger og erhvervsfolk fået etableret et selskab Hytteby Aps. Bowling er i klar fremgang. Takket være vores nye baner og en tilgang af Gram Bowlingklub, som nu spiller sine turneringskampe i Rødding, har vi øget interessen for dette spil, sagde Torben Falkenberg blandt andet, ligesom han også kom ind på, at Kultursalen bliver godt brugt. - Kultursalen bliver heldigvis udnyttet til mange formål. Der har været runde fødselsdage, konfirmationer, borgermøder, kunstudstillinger. Det er dog bestyrelsens håb, at vi kan lave flere aktiviteter, som passer til navnet: Kultursalen. Det både indenfor musik, foredrag, smagsoplevelser. Kun fantasien sætter grænser, fortalte Torben Falkenberg. Han nævnte, at centret til foredraget med forfatteren Leonora Christina Skov den 3. april kan melde fuldt hus i salen. Og så kom formanden med en opfordring: - Kom med en idé, hvis I kan se et arrangement, vi kan arbejde med at få ind i Kultursalen.

Ser lyst på fremtiden På trods af udfordringer med vedligeholdelse og reparationer, så er der stadig mange planer i spil til at gøre Rødding Centret endnu mere attraktivt, både for lokalområdets borgere og for gæster udefra. - Jeg er sikker på, at vi nok skal få hjulene til at køre og udviklingen til at blive spændende. Der er heldigvis en bestyrelse, som også gerne ser, at vi favner bredt med tilbud fra centret, sagde Torben Falkenberg, der i sin beretning kun havde ros til både centerleder Klaus Svendsen og medarbejderne. - I gør det fantastisk, og jeg møder jer altid med et dejligt smil og en hurtig kommentar, som gør, at man følger sig velkommen - og ingen er for god til at lave en opgave.