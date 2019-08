VEJEN: Lørdag står i jazz-musikkens tegn i Vejen Idrætscenter. Der er planlagt gratis koncerter hele dagen og aftenen med, når ni musikere fra "I Think You´re Awesome" og Taïga dukker op.

I forskellige konstellationer og forskellige steder i centeret vil de i løbet af dagen spille koncerter, og ind imellem vil musikerne overraske med "pop-up koncerter", når og hvor man mindst venter det.

Dagen slutter med en koncert leveret af "I Think You're Awesome", der præsenterer det særlige værk "Suite To Be You And Me" sammen med strygerne fra Taïga.

Arrangementerne er en del af Trekantområdets Festuge.