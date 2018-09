Maskeret mand flygtede fra Stationskiosken

Holsted: Til trods for at vi i Danmark har indført et maskeringsforbud, havde en yngre mand skjult sit ansigt bag en skimaske, da han tirsdag aften klokken 21.00 og kort før lukketid besøgte Stationskiosken i Storegade i Holsted.

Her trak han en kniv og forlangte at få nogle penge udleveret. Det ville kioskens to ansatte imidlertid ikke være med til og nægtede at udlevere penge.

Det fik den maskerede mand til at opgive sit forehavende, så han skyndte sig at forsvinde. Om han var til fods, på knallert eller bil har kioskens ansatte ikke noget bud på.

De beskriver ham som en yngre mand, 20 til 35år, 180-185 centimeter og almindelig af bygning. Han talte dansk, var iført en sort skimaske, en formentlig mørkeblå trøje med en hvid lynlås ned gennem midten. På trøjens venstre brystparti er der et hvidt logo og noget hvidt ved ærmernes håndledskant. Han var iført mørke bukser og mørke sko. Han var bevæbnet med en 20 centimeter lang kniv.

Politiet søger vidner til røveriforsøget og ved, at tidligere på dagen, har der været vidner, som har observeret flere personer omkring kiosken. Politiet kan kontaktes på telefon 114.