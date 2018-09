Jels: På bedste Olsen Banden-manér havde en tyvebande natten til fredag planlagt et kup mod benzinselskabet OK's betalingsstander ved SuperBrugsen i Jels. Men, som det altid sker for Olsen Banden, gik det hele i vasken.

På et tidspunkt om natten fik OK-tanken besøg af uindbudte gæster, der ankom i en varebil. Den brugte de først som rambuk ved at bakke ind i betalingsautomaten. Men den holdt stand. Varebilen blev kørt af to maskerede mænd, som efter at have opgivet at vælte betalingsautomaten satte gang i en plan B. Den gik ud på at slå en stålwire omkring betalingsstanderen for så at bruge varebilen til at trække standeren fri af sit fundament. Også den plan gik i vasken.

De maskerede mænds hjælpeløse forsøg på med al magt at vriste betalingsstanderen løs er blevet foreviget af SuperBrugsens videoovervågningsanlæg, og videooptagelserne er blevet overdraget til Syd- og Sønderjyllands Politi.