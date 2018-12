Martin Boye om ministers udmelding i vejstrid: - Vi er helt enige

LA's byrådsmedlem mener, det er en misforståelse at tro, at hans partifælle, trafikministeren, entydigt bakker Vejen Kommune op i Skovgårdssagen.

VEJEN: Martin Boye, Liberal Alliances medlem af Vejen Byråd, er ikke enig i torsdagens artikel i JydskeVestkysten, hvor overskriften er: Minister bakker op om kommune i tilspidset vejstrid. Det konstaterer han på Facebook.

Det kunne se ud som om, partifællerne trafikminister Ole Birk Olesen (LA) og Boye er på kollisionskurs. Men det er ikke tilfældet, siger Martin Boye, som torsdag drøftede sagen og avisens udlægning med Ole Birk Olesen. Også selvom Ole Birk Olesen i folketingssalen onsdag blandt andet sagde, at sagen er uheldig, men at Vejen Kommune er i sin gode ret til at igangsætte en ny ekspropriation.

- Vi er tværtimod fuldstændig enige, understreger Martin Boye.

Hvordan kan du sige, at I er enige, når trafikministeren i folketingssalen klart konstaterer, at Vejen Kommunes videre ageren i sagen er et kommunalt anliggende, og i øvrigt er i sin gode ret til det?

- Vi er helt enige om, at kommunen har ret til at gå i gang med en lovliggørelse af Skovgårdsvej, efter Højesteret har kendt ekspropriationen ulovlig. Det er jo et faktum. Ministeren kalder sagen uheldig, og det kan vi da heller ikke være uenige i. Derimod forholder han sig slet ikke til den måde, kommunen har håndteret sagen på lokalt, for han har ingen anelse om måden, det er sket.

Trafikministeren udtrykker ikke på noget tidspunkt, at Vejen Kommune ikke burde kunne indlede en ny ekspropriationssag. Er der tværtimod ikke nærmest en forståelse fra ministerens side, når han påpeger, at hvis ekspropriationen var foretaget efter vejloven, så havde der ikke været problemer overhovedet?

- At ministeren siger, at loven er, som den er, er jo ikke det samme, som at han ser positivt på det. Det er en konstatering. Og det er vi ikke uenige om.