Martin Boye om krisen i LA: Ledelsen er ansvarlig

Københoved: Bølgerne gik højt fra morgenstunden torsdag, efter at folketingsmedlem Henrik Dahl var ude med heftig kritik af partiets politiske leder Anders Samuelsen.

Anders Samuelsen opnåede ikke genvalg til folketinget. I konsekvens heraf har han trukket sig som politisk leder.

Martin Boye, der har været opstillet som nummer to på Liberal Alliances liste i Sydjyllands Storkreds, mener ikke, at kritikken skal foregå i det offentlige rum

- Der er ingen tvivl om, at det er ledelsen, der er ansvarlig, når vi får et sådant nederlag som tilfældet er. Nu skal vi have evalueret valget, og det bør ske internt, mener Martin Boye, som afventer dagens optælling af de personlige stemmer.

Umiddelbart er folketingsmedlem Henrik Dahl favorit til at snuppe det mandat, som Liberal Alliance får i Sydjyllands Storkreds.

-Jeg glæder mig over, at vi lige akkurat fik reddet et mandat hjem her i Syd- og Sønderjylland. Det var tæt, men det lykkedes, tilføjer Martin Boye.

Erfaringen fra valgkampen i forbindelse med folketingsvalget mener Martin Boye kan gavne ham, når der om to et halvt år er kommunalvalg.

-Det er to forskellige verdener, og lokale sager, som vi har været ude med klare holdninger om i byrådssammenhæng, vægter ikke ved folketingsvalget. Men jeg har været i kontakt med rigtig mange gennem de sidste mange uger, og det mener jeg, kan være en fordel, når vi skal til kommunalvalg, konstaterer Martin Boye, som blev valgt ind i Vejen Byråd i 2017.