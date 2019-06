Martin Boye: LA blev straffet for at gå i regering

Københoved: Liberal Alliance så tidligt på valgaftenen ud til at blive en af de store tabere sammen med Dansk Folkeparti.

Folketingskandidat Martin Boye - med bopæl i Københoved i Vejen Kommune - erkender, at det ikke blev det valg, som Liberal Alliance havde håbet på.

- Det var forventet, at vi ville blive ramt på at have været i regering. Det koster for et ungt og lille parti at tage ansvar. Det vidste vi godt, men vi mener at have været med til at skabe nogle fantastiske resultater. Men det bliver vi altså ikke belønnet for, siger Martin Boye.

Martin Boye afventer nu spændt, om Liberal Alliace kan bevare deres mandat i Sydjyllands Storkreds.