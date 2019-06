Markfræserne har fået ny garage og nyt værksted

VEJEN: Ungdomsskolen i Vejen har afviklet en velbesøgt "fællesskabs-dag" i markfræs-afdelingen, der holder til ved Billinglands Børnehave på Knudevejen.

Her blev faciliteter i et nyt garageanlæg vist frem for unge, deres forældre, for naboer, ansatte og venner af stedet.

Rotary gav ved lejligheden 25.000 kroner til indkøb af værktøj og indretning af et værksted, og ungdomsskolens leder, Jakob Petersen, er begejstret for donationen.

Han siger:

- Vi er vildt taknemmelige for, at det omkringliggende samfund tænker på os og på de mange unge, som interesserer sig for markfræs.

De seneste år har ungdomsskolen i Vejen arbejdet målrettet på at gøre aktiviteten markfræs mere attraktiv, og derfor har man nu etableret faciliteter, som også folkeskolerne kan bruge.

Der er i øjeblikket 40-50 faste brugere af anlægget ved Billingland i alderen 13-25 år. De mødes to gange om ugen, og i løbet af sommeren påtænker ungdomsskolen også at inddrage nogle lørdage.

På holdet lærer deltagerne at køre bil. De lærer også at reparere biler, og hyggen er i højsædet.

- Markfræs er meget mere end biler og mekanik. Der er et helt utroligt fællesskab blandt markfræserne, og vi plejer at sige, at vi har Danmarks bedste klub, fortæller Jakob Petersen.

Anlægget ved Billingland bruges mere og mere.

For godt et år siden blev det brugt cirka seks timer om ugen.

Nu bruges det over 30 timer om ugen, og Jakob Petersen forventer, at anlægget med de nye faciliteter fremadrettet vil blive brugt endnu mere.

Han takker de fremmødte ved fællesskabs-dagen for god opbakning. Mange fik en rundvisning og tog imod tilbuddet om at spise grillpølser.

Ungdomsskolen satser på fremadrettet at invitere til flere af den slags dage andre steder i kommunen.