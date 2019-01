Forretningsudvikling

Som næststørste udfordring nævner 32 procent af virksomhederne - altså knap hver tredje - forretningsudvikling af virksomheden. På tredjepladsen over de største udfordringer kommer så kvalificeret arbejdskraft. Hver fjerde virksomhed peger på denne udfordring, hvilket er stort set identisk med året før.

- Manglen på arbejdskraft er selvfølgelig alvorligt. Men undersøgelsen viser også et tydeligt billede af, at virksomhederne udfordres af erhvervslivets generelle udvikling. I Vejen Kommune har vi mange dygtige handelsvirksomheder, der udfordres af nye forretningsmodeller og digitale salgskanaler over internettet. Tilsvarende har vi mange dygtige mindre håndværks- og produktionsvirksomheder, som presses af professionalisering af indkøbsfunktioner hos de store koncerner, siger direktør Ulrik Kragh, UdviklingVejen, i et nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet supplerer Maj-Britt Lykke Viskum, statsautoriseret revisor hos Martinsen Rådgivning og Revision:

- Vi oplever hos mange virksomheder, at de har fokus på deres produkt og finder energi i deres faglighed. Det med salget bliver lav prioritet og derfor med jævne mellemrum en større udfordring.

Maj-Britt Lykke Viskum anbefaler, at virksomhedslederne imødegår problemstillingen ved at prioritere tid til salg - herunder ikke mindst forholder sig til de muligheder, teknologien giver for skræddersyede løsninger.