Markant forretningsfører siger farvel til Askov

- Konsulentjobbet i efterskoleforeningen er en ny og spændende udfordring for mig, hvor jeg får mulighed for at bruge mine kompetencer og viden om efterskoler, administration, ledelse og bestyrelsesarbejde på en ny og spændende måde, der er til gavn for hele efterskoleverdenen, lyder det fra Bjarne Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Takker for indsats

Askov Højskole og Efterskole fik meddelelsen om Bjarne Bundsgaards farvel tirsdag. Og det var med beklagelse, men også taknemmelighed.

- Bjarne har nu i 16 år været en bærende kraft i udviklingen af Askov Højskole og efterskole. Ikke alene ledede han hele opbygningen af efterskolen, og han har stor ære for, at den har udviklet sig til et attraktivt og fagligt stærkt miljø for unge i dag. Men han har også i perioder fint varetaget rollen som konstitueret leder af højskolen og har i den grad bidraget til udviklingen af dens brede og spændende udbud af kurser. Et helt særligt bidrag har været i forbindelse med fornyelsen af bygningerne, hvor Bjarne har været en samlende og koordinerende skikkelse, som vi skylder stor taknemmelighed. Det er en glæde, at Bjarne fortsat vil arbejde for de frie skolers sag - nu som konsulent i Efterskoleforeningen. Vi håber at kunne fortsætte et tæt og frugtbart samspil med i hans nye rolle, og ønsker ham god vind i sejlene fremover, siger formand for styrelsen for Askov Højskole og Efterskole, Erik Nellemann.

Beklager man tabet i Askov, er der til gengæld stor glæde og forventning i Efterskoleforeningen.

- Det er en fornøjelse at kunne byde Bjarne velkommen i teamet på Vartov. Vi er overbeviste om, at vores skoler vil få stor glæde af Bjarnes store erfaring og indsigt i skoleformer", lyder det fra vicedirektør i Efterskoleforeningen, Anette Ingemansen.

Bjarne Bundsgaard Nielsen har sidste arbejdsdag på Askov Højskole den 31. maj.