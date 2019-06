Marcus er årets første student

Vejen: Med to studenter-producerende uddannelsesinstitutioner, vil gadebilledet i Vejen i de kommende dage komme til at bære præg af glade studenter. I år er Vejen Business College (VBC) tilfældigvis stedet, hvor årets første student springer ud. Det skete fredag formiddag, da 19-årige Marcus Dammose Geertsen ved eksamensbordet fik lov til at trække på al sin viden i faget samtidshistorie.

Der var også noget nyt, han fik lov at trække i, da Vejen Business College fra i år indfører en ny tradition. Her var det Marcus Dammose Geertsen, der fik æren af som VBC's første student at trække i flaglinen og at lade dannebrog gå til tops.

- Vi har besluttet at gøre det til en ny tradition. I stedet for, at pedellen hejser flaget, lader vi den første student gøre det, siger Morten Kornerup-Bang, der er Vejen Business Colleges konstituerede leder.

Marcus Dammose Geertsen havde trukket spørgsmålet: "11. september", og havde så lejlighed til at fortælle om terrorangrebet i USA på World Trade Center og dets konsekvenser.

- Det er et terrorangreb i 2001, jeg ikke selv kan huske skete. Men det er et godt emne, og jeg havde også lejlighed til at fortælle om al-Qaeda, siger den nybagte student.