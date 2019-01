Mangler du penge til dit projekt - så søg LAG om støtte

Nu er det tiden at søge den lokale LAG-forening om støtte til projekter. Foreningen har i år 1,4 millioner kroner at dele ud af og holder sidst i januar et informationsmøde.

VEJEN KOMMUNE: Et nyt år er gået i gang, og det betyder, at foreningen LAG Vejen-Billund har 1,4 millioner kroner at gøre brug af, når der skal ydes støtte til bæredygtige projekter i 2019. Har du et projekt, som du ønsker støtte til, opfordrer foreningen dig derfor til at sende en ansøgning ind. Ansøgningsfristen er 22. februar. Støtten gives til projekter, der fastholder og etablerer arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder. Støtten gives også til projekter, der styrker samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører og/eller skaber attraktive faciliteter og igangsætter aktiviteter i landdistrikterne til glæde for både borgere og turister.

Vi ved, at der arbejdes på mange spændende projektet rundt omkring, som måske har brug for et ekstra tilskud. Børge Jensen, lokal LAG-formand

LAG-midler Bogstaverne LAG står for Lokal Aktionsgruppe og er en lokal forening, som uddeler EU-penge til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne.



LAG Vejen-Billund er en forening, der er etableret under Landdistriktsprogrammet 2014-2020.



Foreningen har i 2019 cirka 1,4 millioner kroner til rådighed til projekter.



Forenings bestyrelse indstiller projekter, som opfylder betingelserne inden for rammerne til at modtage tilskud.



Bestyrelsen består af borgere, forenings- og erhvervsrepræsentanter fra begge kommuner, samt udpegede politikere fra begge kommuner og en repræsentant fra Region Syddanmark.

Info-møde i Foldingbro LAG Vejen-Billund har stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i de ressourcer, der er på stedet i forvejen, og der lægges stor vægt på, at projekterne gennemføres af lokale kræfter. - Vi har modtaget mange gode projekter i 2018, siger foreningens formand Børge Jensen og forsætter: - Vi ved, at der arbejdes på mange spændende projektet rundt omkring, som måske har brug for et ekstra tilskud, og det kan vi bidrage med, hvis bestyrelsen vurderer, at projekterne falder ind under LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi. LAG Vejen-Billund holder informationsmøde den 30. januar på Kongeåkroen i Foldingbro. Er du i tvivl om, hvordan du skal ansøge, kan du kontakte foreningens koordinator Merethe Juul. Det er også hos hende, at man tilmelder sig mødet. Yderligere information fås på facebooksiden https://www.facebook.com/lagvejenbillund/