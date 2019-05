Mange stemte til Europa-Parlamentet

Søndag stod det bogstaveligt talt lysende klart for enhver forbipasserende ved Vejen Idrætscenters lystavle, at her kunne man sætte sit kryds på stemmesedlen ved Europa-Parlamentsvalget. I Vejen Kommune var der 19 afstemningssteder. Foto: Søren Dippel

Ved Europa-Parlamentsvalget i Vejen Kommune var der denne gang 150 færre stemmeberettigede. Søndag klokken 16.00 havde flere end 44 procent brugt deres stemme.

Vejen Kommune: Vidste man ikke bedre, kunne man have troet, at det var en vigtig håndboldkamp, der søndag blev spillet i Vejen Idrætscenter. Trafikken på Boulevarden var tæt, og parkeringspladsen foran centret var godt fyldt op. Det var dog ikke et talstærkt publikum, men stemmeberettigede vælgere, der var mødt op for at stemme til Europa-Parlamentsvalget. Tilstrømningen til valgstedet tydede på en god valgdeltagelse, og klokken 13.00 blev stemmeprocenten for samtlige 19 afstemningssteder gjort op. På dette tidspunkt nåede den 29,2 procent, hvilket efter den valgtilforordnede, chefkonsulent Anja Maarslets, skøn var højere end på samme tidspunkt ved Europa-Parlamentsvalget i 2014. - En af forklaringerne kan være, at vi denne gang har fået forholdsvis mange brevstemmer og flere end ved det sidste valg, siger Anja Maarslet, der klokken 16.00 kunne oplyse, at stemmeprocenten for hele kommunen da var nået op på 44,1 procent.

Fakta Ved valget til Europa-Parlamentsvalget i 2019 er der 30.796 stemmeberettigede borgere i Vejen Kommune.Det er 150 færre end ved Europa-Parlamentsvalget i 2014.



Når de 19 valgsteder i Vejen Kommune lukker søndag aften klokken 20.00, bliver først alle partistemmerne talt op. Dernæst bliver alle de personlige stemmer gjort op.



Mandag skal stemmetællerne igen på arbejde for at gennemføre en fintælling. Resultatet af fintællingen ventes at foreligge omkring klokken 12.00.

Blandt de mange valgtilforordnede i Vejen Idræstcenter var Malene Kaisen Nielsen. Foto: Søren Dippel

Miljø og migration JydskeVestkysten benyttede anledningen til at spørge nogle af vælgerne, om de nu også er sikre på, om det er det rigtige sted på stemmesedlen, de har sat krydset. - Efter min mening er EU-valgets vigtigste temaer miljøet og migrationen, og jeg tror, det nytter noget, at stemme til parlamentsvalget, siger Svend Feddersen, der er mekaniker. Han erkender, at det er inden for de seneste 14 dage, har besluttet sig for, hvor på stemmesedlen, krydset skulle sættes. - Jeg har gennemført flere forskellige valgtest, og det har styrket mig i min overbevisning om, hvem der skulle have min stemme. Flere vælgere synes, at det har været svært at beslutte sig. - Men sådan er det jo. Det er i hvert fald sværere end ved et folketingsvalg, hvor vi godt ved, hvad de forskellige partier står for. Det er måske derfor, at der er en tendens til, at man ved EU-valget sætter sit kryds det samme sted, som ved et folketingsvalg, siger Jens Sunddall, der er it-supporter. - Der er langt derned til Europa. Der mangler simpelt hen noget mere nærvær, siger Anne Grethe Hallum, som er skolepædagog.

Også folketingskandidat Troels Ravn var mødt op for at bruge sin stemme i valget til Europa-Parlamentet. Foto. Søren Dippel

Nej og ja til EU En af de vælgere, som efter eget udsagn har fået nok af EU, er pensionist Jørgen Juhl Laugesen. - Jeg var i sin tid med til at stemme Danmark ind i EF. Men nu har jeg ændret mening - vi skal ud af EU. Tænk at der i EU er 32.000 ansatte, tænk hvad det koster i lønninger, og så kører de også i store biler frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Og hvad er det, som de hele tiden snakker om i Europa-Parlamentet? De har snakket og snakket siden 1972, men der er ikke sket en døjt, men hvad er det så, vi har EU til? Jeg siger nej til Europa. De skal være mere vågne i Europa-Parlamentet, hvis de igen skal have min stemme, fastslår Jørgen Juhl Laugesen. - Det er lige omvendt med mig, for jeg stemte i sin tid nej til EF. Men lige siden har jeg syntes, at vi skal forblive i EU. Jeg er også sikker på, at hvis briterne i dag kunne få lov at stemme for eller imod medlemskab af EU, så ville de stemme for at forblive i EU i stedet for brexit, siger lastbilchauffør Arne Lorenzen. Efter hans mening er der noget godt ved EU-samarbejdet - det er altid godt at kunne samarbejde på tværs af grænserne i Europa.

Her er det Bent Valentin Jensen, som får udleveret stemmesedlen. Foto: Søren Dippel

Oversigten over kandidaterne og partierne ved valget til Europa-Palamentet, blev nøje studeret. Foto: Søren Dippel