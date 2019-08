Murermester C. Christensen byggede adskillige huse og ejendomme i Holsted og omegn, bl.a. det nye mejeri i Holsted By i 1923. Her og på mange andre byggerier arbejdede han sammen med tømrermester P. Chr. Pedersen. De satte derved deres personlige præg på byen. I 1923 fik de opførelsen af Holsted Mejeri overdraget til en pris på 80.000 kr. På billedet ses Christensen yderst til højre. Han kom til Holsted i 1884. To af hans sønner fulgte i hans fodspor med nye bygninger, og tre børnebørn, Peder, Knud og Keld, opført adskillige huse i Holsted og omegn. Privatfoto

Murermester Christen Christensen, der døde i 1952, var en meget flittig bygmester. Han opførte en lang række markante bygninger. Selv boede han ganske beskedent i Vestergade. Nu er hans gravsten dukket op hos et oldebarn.

HOLSTED: Villa Baldersbæk i Hovborg og en række store villaer i Holsted blev gennem mere end 60 år opført af murermester Christen Christensen. Han må have haft en solid forretning, men selv boede han langt mindre prangende. Han og konen Ingeborg nøjedes med et sammenbygget hus i Vestergade 22 lige overfor Holsted Kirke. Ikke noget med en murermestervilla til ham. - Han var en nøjsom mand. Tættere på en forklaring kommer man ikke, mener oldebarnet John Rødgaard. Han husker af gode grunde ikke sin oldefar, som døde et års tid år før han blev født i 1953, men han kan huske oldefaderens kontor i et åbent loftrum i Vestergade 22.

Han var en nøjsom mand. John Rødgaard om sin oldefar

Bygninger opført af Christen Christensen Villa Baldersbæk i Hovborg,



Plantørboligen i Baldersbæk,



Holsted Mejeri,



Agerbæk Mejeri,



Ø. Vedsted Ungdomskostskole,



Isenkræmmerens butik, Nørregade 20,



Kramers købmandsbutik, Nørregade 22,



Egon Hansens ejendom, Vestergade 1,



Købmand A. B. Hansens butik, Vestergade 2,



Poul Erichsens hus, Vestergade 4,



Lægeboligen (Storgaard), Vestergade 5,



Landinspektør Jørgensens hus, Vestergade 8,



Lytkens hus, Vestergade 14,



Tømrermester I.W. Petersens ejendom, Vestergade 18,



Ejendommene overfor kirken i Holsted by, Vestergade 20-22,



Holsted Byskole 1913-bygningen, Vestergade 17,



Inspektørboligen (Mini-bo), Vestergade 19,



Posthuset i Holsted, Østergade 2,



Gl. Rutebilstation, Østergade 8,



Schauenborgs ejendom, Østergade 9B,



H. W. Jørgensen (Mølledammen), Møllegade 14 A,



Drivervej 1 ved Hulkjær,



Peter Christiansens gård, Søndergade 16,



Købmand Hansen, Søndergade 18,



Apoteket i Holsted, Søndergade 22,



Gl. smed Christensens hus, Søndergade 30,



Hans Jørgen Sørensens hus, Søndergade 36 (bygget efter samme tegning som Møllegade 14 A)



Toftebo, Søndergade 39,



Askovs manufaktur i Holsted St., Storegade 73,



Åstrup Præstegaard, Glejbjerg.



Listen er udarbejdet af afdøde murermester Peder Christensen, Holsted, for cirka 25 år siden.

Murermesterparrets gravsted blev for nogle år siden nedlagt på Holsted Kirkegård. Oldebarnet John Rødgaard tog stenen med hjem til sin ejendom på Jørgen Hansensvej, hvor avlsbygningerne i øvrigt er opført af den gamle murermester i 1926. Stenen stammer fra det gamle mejeri i Holsted By, hvor den blev brugt som trinbræt. C. Christensen havde fået øje på stenens muligheder som gravsten, da han byggede det nye - og nu nedrevne - mejeri i 1923. Knap 30 år senere fik han brug for stenen, da hans kone døde. Halvandet år senere fik han sit navn på stenen. Foto: John Rødgaard

Gravsten i haven - Det stod urørt, da jeg var dreng, og det var spændende at lege der, når jeg sammen med min fætter Bobbe så mit snit til det. Oldefar havde været jæger, og der var opsatser og dyr i sprit. På et tidspunkt skulle huset ryddes, og så blev det hele smidt ud. Det er ærgerligt. På et tidspunkt skulle oldefarens grav på Holsted Kirkegård sløjfes. John Rødgaard havde lovet sin mor at tage sig af gravstenen, og den blev for en del år siden hentet hjem med traktor. Nu står den i baghaven og pynter ved Rødgaards gård på Jørgen Hansensvej i øvrigt sammen med et par andre, som en tidligere ejer har efterladt.

Ingeborg og C. Christensen - sandsynligvis fra parrets guldbryllup. Privatfoto

I arv En lang række af Christensens børn, børnebørn, bl.a. Peder, Knud og Keld, og oldebørn uddannede sig til murere, og sammenlagt har de nok bygget den halve by - mindst. Men ikke i samme sværvægtsklasse som Christensen, som var med til at bygge byens markante bygninger, dengang Holsted var en vigtig by med dommerkontor, retsbygning, flere advokater, mange købmænd og specialbutikker, landmålere og diverse virksomheder og boliger. Det var den selvforsynende bys virksomme opblomstringstid.

Efter par steder på John Rødgaards ejendom har oldefaderen, Chresten Peder Christensen, ridset sine initialer i murværket på avlsbygningerne, som har opførte i 1926. Sjovt nok med et K! John Rødgaard mener, man kan finde initialet på andre af oldefaderens mange ejendomme. Ejerne kan gå på jagt efter de tre bogstaver. Foto: John Rødgaard

Fabrikant Holger Pedersen hyrede murermester C. Christensen, da han i 1910 opførte københavner-plantagen Baldersbæk i Hovborg. Privatfoto

Alle bygninger her i Søndergade - med undtagelse af Riis Pedersens ejendom - er opført af murermester Chr. Christensen. Foto: Holsted Lokalarkiv

Læge-boligen i Vestergade 5 i Holsted By blev tegnet af arkitekterne Bernhardt og Valdemar Ingemann. De havde også tegnet københavner-villaerne Villa Baldersbæk og Høllund Søgaard i Hovborg. Billedet viser lægeboligen omkring 1908 - et par år efter murermester C. Christensen har bygget huset for Læge Larsen. Foto: Holsted Lokalarkiv

Murermester C. Christensen opførte mange huse og var storforbruger af cementvarer. I 1909 byggede han derfor sit eget støberi i Vestergade 50, som han overdrog til sønnen Niels. Da denne døde i 1925, blev støberiet solgt, og i 1945 blev det flyttet til Kærvej. Billedet viser Niels Christensen foran cementstøberiet. Foto: Holsted Lokalarkiv

Den 24. februar 1910 fik murermester C. Christensen til opgave at bygge en købmandsbutik i Søndergade 18 i Holsted By. Han arbejdede om kap med den samtidige opførelse af en ny brugs. Købmanden vandt med 10 dage. Foto: Holsted Lokalarkiv