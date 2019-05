Askov: Som vi skrev i går, gav en af politiets patruljer mandag aften en 56-årig mand fra Aarhus en påtale, da han havde tændt bål på Vejenvej ved Askov. Tirsdag var den så gal igen, for klokken 11.38 blev politiet kaldt ud til den samme mand på den samme adresse. Også denne gang havde manden tændt et bål med tøj, møbler og affald. Og hvor han mandag slap med en påtale, modtog han tirsdag en sigtelse for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN