Holsted: Politiet stoppede lørdag aften klokken 22.40 en 23-årig mand fra Tønder på Esbjergmotorvejen ved Holsted. Det viste sig, at manden ikke havde et gyldigt kørekort, og da politiet testede ham for euforiserende stoffer, slog narkometeret ud. Dermed kan han se frem til endnu en sigtelse, oplyser Bjørn Pedersen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi.