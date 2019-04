Vejen: Mandag aften klokken 23.41 modtog politiet en anmeldelse om afbrænding af byggeaffald på en adresse på Vejenvej i Vejen. En patrulje blev sendt til stedet, men det viste sig, at det kun var et mindre bål. Politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst oplyser, at det var en 56-årig mand fra Aarhus, der havde tændt bålet. Betjentene gav ham en påtale og bad ham om at få slukket bålet. Det blev ikke nødvendigt at tilkalde brandvæsenet. /DAN