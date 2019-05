Man bliver aldrig for gammel til en is

HOLSTED: Orangeriet - den nye drive-in isbod i Holsted By - virker som en magnet på beboerne på Ældrecenter Åparken. På skubbernes seneste tur med kørestolsbrugerne - perfekt til en drive-in - gik turen meget målrettet til ishuset på torvet.

25 seniorer og skubbere deltog i udflugten, hvor ishusets indehavere Suzette og Bjarne Lastein fortalte om det nyeste skud på deres forgrenede virke. Deres hensigt og håb er, at Orangeriet bliver hele landsdelens foretrukne ishus, som gæster fra nær og fjerne gerne kører hundrede kilometer for at besøge.

- Vi fik vaffelis - meget store og superlækre is. Dem kan vi kun anbefale, sagde seniorer til afsked.