Malkekøerne sendes på græs hos økologerne

Efterspørgslen på økologiske mejeriprodukter mærkes også lokalt blandt de økologiske landmænd, som dagligt leverer økologisk mælk til Arla. Blandt de mange økologiske Arla-landmænd, der deltager i Økodag, er Arne Bejer Petersen og Christian Bejer Petersen, der udover at være far og søn også er kolleger, og sammen driver de Debelgaard i Brørup.

Når der er Økodag på søndag, så er det sjette gang, at familien på Debelgaard åbner for deres hjem.Og som sædvanligt er der flere festlige indslag på programmet. Men for den sydjyske familie på Debelgaard er det først og fremmest køerne, der er i fokus. Udover at opleve Debelgaards 400 årskøer løbe foråret i møde, er der også rig mulighed for at afprøve andre landlige aktiviteter. De besøgende kan blandt andet se en ko blive malket, tegne på væggene, lede efter karameller i snittet halm og erhverve sig et legetøjstraktorkørekort.

Økologisk siden 1997

Debelgaard har været et økologisk landbrug i mere end 20 år, og gården leverer i dag blandt andet frisk mælk, smør og fløde til Arlas brand Unika Essens. Beslutningen om at omlægge gården til økologi blev truffet af Arne og hans kone tilbage i 1997. Og det er en beslutning, som både far og søn er glade for i dag:

Vi er meget tilfredse med at være et økologisk landbrug, og vi kan bestemt anbefale det til andre landmænd. Det vigtigste ved at drive et økologisk landbrug er, at køerne kan gå direkte fra stald til græs. Har man den del i orden, er der masser af gode argumenter for at konvertere til økologi. For det er bare bedre for miljøet, siger søn Christian Bejer Petersen, der har været medejer af Debelgaard siden 2013.