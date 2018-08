Efter knap seks år stopper Jeppe Bertelsen, Grimstrup, som forpagter af OK Tankens kiosk ved Brørup. Den ny forpagter er et kendt ansigt fra Vejen.

Brørup: Kunderne vil sikkert ikke bemærke nogen forskel. Servicen vil fortsat være, som den skal være, og de brandvarme franske hotdogs vil stadig blive serveret med et stort smittende smil.

Smilet tilhører Malene Debel Nielsen, Vejen, som hidtil har været souschef og højre hånd for Jeppe Bertelsen, Grimstrup, forpagter af tankens OK kiosk i Brørup.

Men den 27. august er det souschefen, der tager over. Malene Debel Nielsen bliver den ny forpagter af kiosken. Det er fem år siden, hun blev ansat, og hvis der er nogen, der kommer til at mærke en forskel, så er det den ny forpagter selv, der fremover skal regne med at møde på arbejde næsten før solen står op - klokken 05 og ikke som vanligt klokken 10 eller 11 sidst på formiddagen.

Der er meget at holde styr på i kiosken, der skal produceres friske hjemmelavede sandwicher, friske hjemmelavede romkugler og forskelligt bake-off. Den franske hotdog er kioskens største sællert, og en gang i timen skal hun også sørge for at vende alle pølserne, som bliver ristet ganske sagte for at være klar til de sultne kunder senere på formiddagen.