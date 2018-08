Maiken er kandidat til Danmarks smukkeste

- Jeg gør det lidt for at vise, at en lille, jysk by som Glejbjerg også har noget at byde på!

Den 18-årige HF'er Maiken Hansen er kandidat til titlen som landets smukkeste, når der onsdag den 12. september er Miss Danmark-finale i Cirkusbygningen i København, og efter den første samling med de øvrige 29 finalister tror hun på sin chance. Vild Med Dans' Claus Elming er i øvrigt vært ved skønhedskonkurrencen.

- Jeg var spændt på at møde de andre piger, men de er allesammen vildt søde. Vi er nærmest veninder, selv om vi jo også er konkurrenter. Vi har det supergodt sammen, men selvfølgelig går vi da også og ser hinanden ud. Jeg synes ikke, der er nogen, som overskygger de andre. Vi er meget forskellige, men vi er også meget lige.

- De fleste af de 30 piger, der er udtaget til finalen, er fra København og Sjælland. Vi er kun en håndfuld jyder fra bl.a. Århus, Grindsted og Kolding, men vi har ikke fundet sammen i en jysk klub. Alle omgås hinanden, og selv om det hele foregår i København, så føler jeg ikke, at det er noget københavneri over det.