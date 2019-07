Magtkamp hos Jels-vikingerne: Ny formand har taget over

For mig er det under alle omstændigheder en stor glæde, at vi har kunnet holde uenigheden i bestyrelseslokalet.

Bestyrelsen i Jels Vikingespil består af syv personer samt to suppleanter.Den fløj, som har fået Janus Lynggaard tilbage i formandsstolen, efter at han selv valgte at træde tilbage for snart tre år siden, består af Lene Reese Hansen, Leo Møller og Mikkel Vindt. Desuden er det første suppleant Henrik Paasch. Mindretallet med den tidligere formand Bruno S. Bennedsen udgøres desuden af Connie Schmidt Kristensen og Jørgen Ahlquist. Bestyrelsen i Jels Vikingespil er valgt på den årlige generalforsamling. Herefter er det bestyrelsen, som konstituerer sig med de forskellige poster.

Støtte fra medlemmer

Lige godt 100 af vikingespillets medlemmer støtter dette mistillidsvotum i en underskriftsindsamling.

Der er derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. august, hvor mindretallet i bestyrelsen har sat en høring af Janus Lynggaard, Lene Reese Hansen, Leo Møller, Mikkel Vindt og første suppleant Henrik Paasch på dagsordenen efterfulgt af en afstemning om et mistillidsvotum.

Den nye formand Janus Lynggaard siger til JydskeVestkysten, at det nye flertal i bestyrelsen ønsker en ny retning for bestyrelsens arbejde.

- Hvad er det, der skal ændres i forhold til den nuværende ledelse af vikingespillet?

- Det vil jeg gerne gemme til den ekstraordinære generalforsamling, så medlemmerne får denne orientering først. Men jeg kan sige så meget, at vi er nogle, som sidste år trådte ind i bestyrelsen for at finde en ny retning for måden at drive vikingespillet på. Det var der ikke flertal for dengang, men det har nu ændret sig, og derfor har vi grebet til en ny konstituering, siger Janus Lynggaard.

Den nye formand føjer til, at det nu bliver en stor opgave at få samlet hele vikingelejren igen:

- Der venter et stort stykke arbejde, og det er også baggrunden for, at vi ønsker en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan informere om, hvad der er gået forud for denne situation. For mig er det under alle omstændigheder en stor glæde, at vi har kunnet holde uenigheden i bestyrelseslokalet, understreger Janus Lynggaard.

Den ekstraordinære generalforsamling, som Janus Lyngaard og det øvrige flertal i bestyrelsen har gjort krav på, skal afvikles tirsdag den 13. august.