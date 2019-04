Mænd havde både stoffer og svampe

Vejen: Mandag aften klokken 22.35 mødte en af politiets patruljer to mænd på Østergade i Vejen. Ved en visitering viste det sig, at den ene - en 30-årig mand fra Vejen - var i besiddelse af fire gram hash, 1,5 gram amfetamin og to gram svampe. Den anden mand - en 27-årig fra Vejen - blev også visiteret, men her fandt betjentene ikke noget. Det gjorde de derimod, da de efterfølgende valgte at ransage den 27-åriges hjem. Her fandt de nemlig 29 gram svampe, 3,5 gram amfetamin og et gram hash. Begge mænd blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN