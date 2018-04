"Madpakken, der voksede" til en spaghetti-gudstjeneste

Vejen: Tirsdag den 17. april kl. 17 er der spaghetti-gudstjeneste i Vejen Kirke. Her er børn, forældre og bedsteforældre velkommen til at deltage i en gudstjeneste, der er tilrettelagt i børnehøjde, så alle får noget ud af gudstjenesten. Ved denne gudstjeneste er specielt beretningen med "fem brød og to fisk" i centrum sammen med nadveren. Der er første gang, at sognepræst Henrik Skov-Pedersen og udvalg forsøger sig med en spaghettigudstjeneste, hvor altergang bliver noget særligt for både børn og voksne. Efter selve gudstjenesten er der selvfølgelig spisning af spaghetti og kødsovs i sognegården. /exp