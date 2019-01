Mad, musik og munke-mission

Udgravninger i Ribe har afsløret, at der var kristne i Danmark, længe inden Harald Blåtand gjorde danskerne kristne, og at kristendommen ikke blev dikteret fra oven men voksede frem fra de nederste lag og bredte sig opad i samfundet.

Sognepræst Torben Bramming fra Ribe var foredragsholder. Han har skrevet flere bøger, heriblandt en bog om vikingernes møde med den kristne tro, og han fortalte i sit foredrag om den franske munk Ansgar, som voksede op i et kloster og senere i livet gik tusindvis af kilometer for at udbrede kristendommen i Norden, hvor barbariske vikinger huserede og blandt andet dyrkede de nordiske guder.

FØVLING: Godt 40 borgere tog søndag godt imod tilbuddet om at lægge januars kulde og mørke bag sig. De tog del i et varmt og medmenneskeligt fællesskab ved en højskoledag i Føvling, der bød på både gudstjeneste, kirkefrokost, foredrag, musik og sang.

Munken Ansgar kaldes for Nordens Apostel.Han blev i en meget ung alder fransk munk i et benediktiner-kloster og forsøgte senere i livet at gøre danskerne kristne, da han rejste med Harald Klak herop efter dennes dåb i Franker-riget. Ansgar udførte den første kristne mission i Danmark. Den første kirke i det nuværende Danmark blev bygget i Ribe. Cirka i år 855 fik Ansgar en grund stillet til rådighed af den danske kong Horik. Højst sandsynligt lå den første kirke i Danmark på Ribelund, bag Ribe Station, hvor arkæologer har fundet kristne gravpladser fra cirka år 900. Ansgar døde som ærkebisp i Bremen i år 865. I Hamburg og i Ribe står der en statue af ham, og i svenske Birka står der et stenkors til minde om ham.

Sognepræst fra Ribe, Torben Bramming, som her ses i midten af billedet, i færd med at synge sange ved højskoledagen, leverede et foredrag om munken Ansgar og hans store betydning for troen i Danmark. Foto: Chresten Bergh

Det var da også kvinderne, som først tog kristendommen til sig - måske fordi de havde svært ved at acceptere, at deres nyfødte børn blev kastet i havet eller efterladt i naturen og overladt til deres egen skæbne, hvis børnene for eksempel var født med et handicap, fremgik det af foredraget i Føvling, hvor det blev præciseret, at Ansgar forkyndte, at kristendommen forbød den slags handlinger.

Han udbredte budskabet om, at Paradiset var for alle, som holder sig til Kristus - også kvinder og slaver, hvilket var en helt ny tankegang dengang.

I sit foredrag beskrev Torben Bramming Ansgar som en mand, der grundet sin opvækst var meget Bibel-stærk. En mand, der havde lært at være ydmyg, og en mand, som utrætteligt rejste rundt i Norden og fortalte, at Paradiset ikke var som det, man dengang forbandt med troen på Odin og Thor.

En stolt formand

Formand for menighedsrådet i Føvling-Stenderup pastorat, Else Jørgensen, er begejstret for højskoledagens afvikling og siger:

- Jeg er rigtig glad for - og stolt over - det store fremmøde. Det var præstens idé, at vi skulle bede Torben Bramming om at komme og holde foredrag. Vi har tidligere haft hans besøg og har hørt ham fortælle om hekse-afbrændinger. Det er dejligt at samles på den her måde. Næste højskoledag holder vi i Stenderup Forsamlingshus. Det er en tradition, at vi skifter mellem Føvling og Stenderup.