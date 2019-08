BRØRUP: En beboer på Vesterled i Brørup fik sig en slem overraskelse, da vedkommende kom hjem natten til torsdag. Her kunne det konstateres, at en bærbar MacBook computer og et mindre kontant beløb var blevet stjålet. Politiet oplyser, at gerningsmanden muligvis har skaffet sig adgang til villaen gennem et vindue. Herefter har tyven været igennem hele huset.