Målt med over 200 km/t: Motorcyklist mister kørekortet

Holsted: Tirsdag formiddag var politiets færdselsafdeling i gang med hastighedsmålinger på Esbjergmotorvejen ved Holsted.

Klokken 11.19 blev en motorcyklist, der kom kørende på motorvejen, målt til at køre med en gennemsnitshastighed på 201 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 130 km/t.

Den høje fart udløste en ubetinget frakendelse af kørekortet - og motorcyklisten - en 23-årig mand fra Tistrup ved Varde - fik inddraget sit kørekort på stedet.

Udover en bøde på 3000 kroner plus 500 kroner til Offerfonden, kan manden også se frem til at skulle bruge ekstra penge på at generhverve sit kørekort. Det oplyser Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN