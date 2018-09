Måling af erhvervsklima: Vejen dumper fem pladser

Ros til skatter og afgifter

Når det handler om skatter, afgifter og gebyrer, som lander Vejen Kommune på en niendeplads blandt landets kommuner.

- Det er rigtig flot med en placering som nummer ni på listen over kommuner, hvor virksomhederne er mest tilfredse med skatter, afgifter og gebyrer. Det vidner om, at Vejen Kommune er helt bevidste om den konkurrencesituation, som virksomhederne står i og at jo højere skatter, afgifter og gebyrer ganske enkelt betyder, at virksomhedernes produkter bliver dyrere og dermed har sværere ved at klare sig på markedet, siger formanden for DI Sydvestjylland, Jens Damgaard.

Virksomhederne i Vejen giver også kommunen en fin karakter på en lang række andre områder. For eksempel er områdets image også i top ti, hvor især arbejdet med at fastholde og tiltrække nye virksomheder får en meget positiv vurdering i DI's undersøgelse Lokalt Erhvervsklima 2018.

- Det er afgørende for fremtidens vækst og beskæftigelse, at kommunen har et godt omdømme udadtil. Det er jo også afgørende for, at der kan tiltrækkes tilflyttere til, at det er et dynamisk område med nye virksomheder og at der er jobs at få, siger Jens Damgaard. Glædeligvis kan vi også registrere, at der er et godt samarbejde imellem virksomhederne og kommunens Jobcenter, og at kommunen er god til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Samlet set har Vejen Kommune fået flotte placeringer i DI-undersøgelsen de senere år. Det er også tilfældet i år, selvom kommunen daler tilbage med fem pladser i forhold til 2017. Det er specielt infrastruktur- og transportområdet, der har trukket ned. Her lander Vejen midt i feltet på en 43. plads.

Trafikforholdene betyder meget for virksomhedernes i Vejen Kommune. Men mens det kommunale vejnet får en god vurdering, er det især den kollektive trafik, der trækker ned i virksomhedernes vurdering på infrastrukturområdet. Vurderingen bakkes op af at de statistiske parametre, der viser, at Vejen Kommune er en af de kommuner i landet, der har den absolut laveste busbetjening i forhold til indbyggertal.