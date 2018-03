Lukning får hård forældrekritik

Stella Hansen, der har et handicappet barn på Assersbølgård, mener, at politikerne i Vejen Kommune spiller fallit med lukningen.

Lindknud: Lukningen af Kostskolen Assersbølgård, som Udvalget for skoler og børn lægger op til, får kritik fra forældreside.

Stella Hansen, der har et handicappet barn på skolen, mener, at Vejen Kommune spiller fallit med lukningen.

- Det hænger ikke særlig godt sammen, når man bliver ringet op en tirsdag morgen med beskeden: Nu lukker Assersbølgård, og personalestaben er fritstillet. Vi ved ikke, hvad dit barn skal efter sommerferien, STU-vejlederen ved sørme heller ingenting, og spørger man den øverste skolechef, ved han sørme heller ingenting, lyder det fra Stella Hansen.

- Jeg ved bare, at til sommerferien står mit handicappedede barn med en halv STU, og Vejen Kommune har ikke levet op til deres egen politik. Jeg har svært ved at forstå, at Vejen Kommune kan tage så drastisk en beslutning, uden at de har en plan for, hvad der skal ske med de børn som står tilbage.

Ifølge Stella Hansen er der vigtigt for de unge mennesker, at der er tryghed, faste rammer samt et fast personale, så der er klare regler for, hvad der sker i deres hverdag.

- Jeg har selv en dreng, der er halvvejs i STU-forløbet, men han kan ikke fungere i hverdagen uden hjælp og støtte. Hvis Asserbølgård lukker, har kommunen ikke levet op til deres egne regler. Jeg har i gennem ti år selv forsøgt at få en sagsbehandler til mit barn hos Vejen Kommune, dette er nu endelig lykkes.

Stella Hansen føjer til: - Vejen Kommune mener selv, de har en god handicappolitik. De vil gerne fremstå som en kommune, der ser muligheder frem for begrænsninger. Vejen Kommune mener, de er gode til at tage udgangspunkt i borgeren, de er anerkendende og tager ansvar for et stærkt fællesskab. Er det en måde at behandle vores børn og unge på, spørger Stella Hansen.