Vejen: Politiet bemærkede lørdag eftermiddag, at et offentligt toilet i Nørregade lugtede af hash.

Her fandt de to drenge, som begge blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Den ene - en 16-årig fra Rødding - sad med en joint, og den anden - en 15-årig fra Vejen - havde 1,64 gram hash på sig.