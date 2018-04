Lokalt sammenhold går fløjten med UdviklingVejens exit

Vejen Kommune: Det er kritiske røster, som er fremme hos flere erhvervsfolk i Vejen Kommune, når det gælder forslaget om at centralisere den fremtidige erhvervsfremmeservice.

Direktør og indehaver af OTV Plast A/S, Henrik Jylov, er bange for, at det lokale sammenhold i erhvervslivet i Vejen Kommune vil gå fløjten, hvis der lukkes ned for den kommunale erhvervsservice.

-Vi er en virksomhed, der glædeligt videndeler med vores nabovirksomheder om robotter og inspirerer andre til at følge os, når vi uddanner unge industriteknikere. Det gør vi, fordi vi tror på, at sammenhold gør stærk, at netværk inspirerer, og fordi det smitter af på os, når det går vores lokalsamfund i Vejen Kommune godt.

- Det er heldigvis ikke en indsats, vi yder alene, men i samarbejde med andre virksomheder i den lokale erhvervsorganisation, Udvikling Vejen. Udvikling Vejen skaber sammenhold med sine aktiviteter, og derfor er det også meget betænkeligt, at Forenklingsudvalget foreslår, at lokal erhvervsservice skal lukkes og forbydes. Hvis man suboptimerer på erhvervsservicen, så de tilbud, der ydes fra det lokale erhvervskontor i Vejen, i fremtiden alene må tilbydes fra centrale erhvervskontorer i Odense, Aarhus, Aalborg og København, taber vi det lokale sammenhold, konstaterer Henrik Jylov i et indlæg i dagbladet Børsen.