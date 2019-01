Lokale skydebaner skal renoveres

BRØRUP: Brørup Skydebaner har søgt og fået tilsagn om penge af SE Vækstpuljen.

Der er bevilget 75.000 kroner, og pengene skal bruges til at renovere foreningens 50 meter skydebaner og dermed forbedre mulighederne for riffelskytterne, specielt børn, med betjening, udskrifter og analysering af deres resultater.

Energi- og telekoncernen SE har en vision om at fremtidssikre det samfund, som SEs kunder og andelshavere er en del af.

En af de måder, SE gør det på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpuljen, hvorved man støtter værdiskabende formål.

Ejgil Thuesen, som er formand og kasserer i Brørup Skydebaner, udtaler, at man i foreningen glæder sig over bevillingen, og at de forbedrede skydebaner skal være klar til brug midt i marts 2020.

En del af foreningens medlemmer vil blive involveret i projektet, da der er lagt op til, at man skal bruge både professionel og frivillig arbejdskraft.

Brørup Skydebaner er en selvejende forening, der lejer skydebaner ud til andre foreninger.

De baner, der skal renoveres, kan protokol-mæssigt føres tilbage til 1912.

Skydebanerne lå i sin tid forskellige steder i kommunen.

I dag er de samlet på adressen Tirslundvej 49 a og er senest renoveret midt i 1990´erne.