Lokale kunstnere udstiller på Sønderskov

Lise Buurgård beskæftiger sig med en teknik indenfor dybdetryk, hvor hun ridser og ætser motiver ned i en kobberplade, for senere at trykke med farver på papir. Jørn Larsen arbejder derimod med linoleumstryk, hvor motiverne viser sig i det, der ikke skæres ud af linoleumspladen.

Krig, kærlighed og klassikere

Jørn Larsens udstilling "Relationer og kreationer" er opdelt i tre serier, der kredser om henholdsvis ikoniske arkæologiske fund, Anden Verdenskrigs gru og de mange forskellige kvinderoller.

Alle serier udstiller en del af Jørns personlighed: Han er selv enormt interesseret i vores fælles arv, både hans far, morfar og farfar var tyske af sind i krigens tid og i den sidste serie udstiller han linoleumstryk, der forestiller en række kvinder i hans liv.

Blandt andre fortæller serien om Anden Verdenskrig, "De fem forbandede år," historien om Jørn Larsens far, der døde, inden Jørn fik spurgt ham ind til hans rolle i krigen. Derfor skrev han bogen "Spørgsmål jeg aldrig fik stillet min far." Anden verdenskrig rummer et tungt budskab for kunstneren:

- Nazismens fremkomst, regimets rædsler og Anden Verdenskrig er manende eksempler på, hvor galt det kan gå, når der ikke gribes radikalt ind i tide, siger han.