Lokale kræfter bag opkøb af Superbrugsen i Rødding

Rødding: Spekulationerne omkring en ny fremtid for ejendommen, som engang husede SuperBrugsen i Rødding er foreløbig afsluttet.

Lokale kræfter i Rødding har købt ejendommen, som har været på tvangsauktion. Det er Frøs Sparekasse og røddingenserne, erhvervsfolkene Poul Anker Ravn og Frank Schmidt-Hansen, som er gået sammen om opkøbet af ejendommen.

SuperBrugsen i Rødding fik over i historien med udgangen af juni i 2015. Gennem snart tre år har ejendommen ligget hen uden aktivitet, og selvom der er gjort flere tiltag på at få ejendommen genåbnet som dagligvareforretning, så er alle forsøg endt uden resultat.

For Frøs Sparekasse har det været naturligt at gå med i opkøbet af ejendommen:

- Vi vil gerne bidrage til, at Rødding by fremstår attraktiv og være med til at skabe nye muligheder for detailhandel i byen. Rødding er vores udgangspunkt, og lige nu udvider vi vores hovedkontor, som ligger lige over for SuperBrugsen. Som alle ved, er det noget trist at kigge på de tomme bygninger, som bare står hen. Derfor er det naturligt for os at deltage i et projekt som dette, lyder det fra Henning D. Dam, administrerende direktør i Frøs Sparekasse.