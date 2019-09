Lokalarkiv stiftet efter 25 års prøvetid

HOVBORG: Kan en forening have 25 års jubilæum 25 år før, den blev stiftet?

Ja, det klarede de i al fald helt uden problemer og med masser af kaffe og lækre kager i Hovborg Lokalarkiv onsdag aften.

Arkivet trak i arbejdstøjet og begyndte at indsamle gulnede dokumenter og gamle fotos i 1994 uden formelt at stifte nogen forening eller organisation. En flok lokalhistoriske borgere satte sig bare ned og tog fat på arbejdet. Det fungerede godt og gør det fortsat, men arbejdsgruppen synes alligevel, det er på tide at få formalia på plads.

- Vi åbnede arkivet uden at stifte en forening dengang - måske fordi vi ikke manglede penge. Bl.a. arvede vi 20.000 kroner fra Kristian Jakobsen, som var med i arbejdet fra begyndelsen. Men nu føler vi, at det er på tide at få flere med i arbejdet, bl.a. fordi vi gerne vil være mere aktive og have flere aktiviteter på programmet, forklarede arkivleder Henry Pedersen på festaftenen.