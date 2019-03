Løsning til 28 millioner kroner: 1.000 bilister slipper for irriterende omvej

Vejen Kommune og Vejdirektoratet satte onsdag formiddag anlægsarbejdet med to nye vestvendte motorvejstil- og afkørsler i gang. Investeringen løber op i 28 millioner kroner.

VEJEN: Staten og skatteyderne i Vejen Kommune slår halv skade, når der nu bygges vestvendte motorvejsramper ved Vejen Øst. Regningen lyder på 28 millioner kroner. - Men vi glæder os virkelig. Os der bor i bl.a. Gesten har altid syntes, det er en irriterende omvej at skulle ind gennem Vejen for at komme vestpå. Det slipper vi for, når ramperne står færdige om 10 måneder, og vi kan køre direkte på motorvejen. Alt bliver godt for den, der venter, konstaterede byrådsmedlem Anni Grimm onsdag formiddag, hvor borgmester Egon Fræhr tog første spadestik. - Og vi, der bor i den nordlige def af Vejen, glæder os også til at slippe for trafikken og støjen fra hundredvis af personbiler og tunge lastbiler ind gennem byen, sagde SF's Anker Ulsdal. Vejdirektoratets tælling viser, at der dagligt kører 2.500 biler sydpå fra Gesten, og heraf anslås omkring 1.000 at køre ind gennem Vejen for at komme på motorvejen mod vest. Til jul kan de køre direkte ned på motorvejen ved Vejen Øst.

Byrådsmedlem Anni Grimm bor i Gesten, hvor bilisterne har ventet utålmodigt på de vestvendte ramper. Når til- og frakørslerne er færdige om 10 måneder, er det slut med at skulle en omvej ind gennem Vejen for at komme til og fra Esbjerg. Foto: Steen Rasmussen

Ønsket i mange år Der har været talt om de sparede vest-ramper, lige siden motorvejen åbnede for 23 år siden. Da Egon Fræhr overtog borgmesterposten i den nye storkommune, lovede han sin forgænger, Regnar Busk, at få bygget ramperne. Kommunen har også haft pengene afsat gennem en årrække, men staten har hængt i bremsen - til nu. Entreprenør Henning Have, som vandt licitationen - "Det er jo let nok, bare man byder lavt nok" - fortalte i sin tale ved spadestikket, at han var med til at bygge de øst-vendte ramper for 23 år siden, og "Nu gør vi arbejdet færdigt" - Og vi er stolte af at være med og ser frem til, at ramperne åbner, for vi har selv ansatte, som skal vestpå hver dag. Nu har jeg bare en lille bøn til bilisterne, som kører her forbi hver dag. Pas godt på min folk, som nu har deres arbejde på vejen i de kommende 10 måneder. De vil også gerne sikkert hjem. Og så var der kaffe og rundstykker.

Borgmester Egon Fræhr tog med en guldspade det første spadestik til de nye motorvejsramper ved Vejen Øst. Foto: Steen Rasmussen

Borgmester Egon Fræhr og entreprenør Henning Have ved ceremonien ved Vejen Øst onsdag formiddag. Foto: Steen Rasmussen