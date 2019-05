Løsgænger: Kongeå-Komité er for dyr og for tung

Kongeåen er smuk, men med masser af nedbør kan den gå over sine breder og blive et problem. Det skal en nedsat Kongeå-komité nu se nærmere på. Komiteen er et samarbejde mellem tre kommuner, og i Vejen Byråd blev det heftigt debatteret, om samarbejdet er for dyrt. Arkivfoto

Vejen Kommune træder nu ind i et tvær-kommunalt samarbejde omkring Kongeåen, og et flertal i byrådet er indstillet på at bruge mange penge på at få en komité op at stå.

VEJEN KOMMUNE: Vejen, Esbjerg og Kolding Kommuner arbejder på at danne en Kongeå-Komité. Samarbejdet skal sikre vandafledning fra Kongeåen og på sigt også omfatte rekreative tiltag og initiativer, der kan bidrage til fælles udvikling af turismen. Det koster penge at være med i komiteen, og udgiftens størrelse fik flere byrådsmedlemmer til at råbe vagt i gevær, da medlemsskabet i denne uge blev drøftet på et byrådsmøde i Brørup. Det vil koste Vejen Kommune 624.000 kroner næste år at være med i Kongeå-Komiteen, og der skal afsættes 384.000 kroner i overslagsårene til etablering og drift af komiteen. Løsgænger Anni Grimm var ikke afvisende over for tanken om et samarbejde på tværs af kommunegrænser men efterlyste en mere smidig organisationsopbygning. - Det er fristende at stemme for, hvis pengene tages fra teknik- og miljøudvalget og således ikke fremstår som en tillægsbevilling, men dette udvalg er altså hårdt spændt for i forvejen. Organisationen er enormt tung, og der skal lægges utroligt mange mandetimer i det her - ifølge oplægget 1/3 årsværk - så jeg stemmer nej, lød det fra hende.

Jeg synes, det er en voldsom investering, og vi bærer altså godt til, når man tænker på, hvor lille Vejen Kommune er i forhold til de to andre kommuner. Frank S. Hansen, konservativt byrådsmedlem

Et spørgsmål om borgervelfærd Mayas Ryom fra Enhedslisten ville heller ikke være med til at bruge så mange penge på en komité. - Det er utroligt mange penge at bruge i en tid, hvor vi har borgere, der mangler velfærd, påpegede hun, og den bemærkning fik Morten Thorøe (V) til at reagere. Han sagde påpegede, at borgervelfærd også kan være at sikre, at der ikke ender vand fra Kongeåen i folks kældre eller på landmændenes marker. Maya Ryom gav da udtryk for, at hun godt kunne stemme for komiteen, hvis bare det skrives ned, at samarbejdet skal evalueres efter et par år. Borgmester Egon Fræhr (V) mente ikke, man kunne nå at indføre sådan et krav i samarbejdsaftalen, der allerede er sendt til behandling i de andre kommuners byråd, men hans partifælle Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Teknik og Miljø, lovede, at han vil arbejde for, at en evaluering finder sted.

Ressourcefordeling under lup Frank S. Hansen fra de Konservative var også en smule skeptisk. - Jeg vil ikke stemme imod, men jeg er glad for, at der står skrevet, at man vil kigge på ressourcefordelingen. Jeg synes, det er en voldsom investering, og vi bærer altså godt til, når man tænker på, hvor lille Vejen Kommune er i forhold til de to andre kommuner, sagde han. Niels Therkildsen (S) advarede imod at skyde ideen ned og sagde: - Vi kan altid diskutere prisen, men det er synd at skyde ideen ned. Det giver god mening at samarbejde med de andre kommuner omkring Kongeåen, også erhvervs- og turistmæssigt. Sagen røg til afstemning i byrådssalen, og her stemte alle fremmødte byrådsmedlemmer for, på nær Anni og Claus Grimm, begge løsgængere.

Medlemmer er udpeget Vejen Kommune har udpeget to byrådsmedlemmer til den nye komité - Vagn Sørensen (V) og Elin Winther (S). Det er kommunerne selv, der har foreslået et formaliseret samarbejde omkring det store å-system. Forslaget ligger ifølge dagsordens-teksten til byrådsmødet på linje med anbefalinger fra Miljø- og Fødevareministeriets ekspertudvalg om vandforvaltning. Komiteen forventes at være nedsat i 2020. Den vil bestå af to repræsentanter for hver af de tre kommuner. Komiteen får desuden en styregruppe, der består af en direktør fra hver af de deltagende kommuner.