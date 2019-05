Asbo: Trafikanter på Asbovej meldte tidligt torsdag morgen til politiet, at der var løse kreaturer på vejen. En patrulje blev straks sendt af sted, men det lykkedes ikke at finde kreaturerne.

Klokken 06.40 modtog politiet så igen en melding om løse kreaturer på Asbovej, og endnu en gang kørte en patrulje af sted til stedet, der ligger mellem Vejen og Læborg.

Denne gang lykkedes det at finde de løsgående dyr. Det viste sig at være to mellemstore sortbrogede kalve, der mæskede sig i frisk græs i en grøftekant.

Det lykkedes også politiet at finde dyrenes ejer, som sørgede for at få kalvene på græs på rette sted.