Løb en tur for Takaledougou

HOVBORG: Skolen i Takaledougou i Burkina Faso, som har været Hovborgs venskabsskole i en lang årrække, har hårdt brug for dansk støtte, og lørdag kl. 15 er der mulighed for at give et bidrag og samtidig få lidt motion ved at deltage i en halvmaraton eller en vandretur. Arrangement holdes ved Afrika-hytten ved sportspladsen i Hovborg.

Det var tidligere skoleleder Henry Pedersen, som i 1995 skabte venskabsforbindelsen til Takaledougou for at finde midler til byens skole, så alle børn kan få lært at læse og skrive. I dag er det foreningen Takaledougous Venner, som holder forbindelsen og pengestrømmen ved lige. Foreningen tager sig også af Afrika-hytten.

Tovholder i Takaledougou var Kalifa Ouattara, som tegnede hytten og var med under hele opførelsen i 2005. Mange afrikanere har siden besøgt Hovborg. Lørdag indvies den nyrenoverede hytte, og den omdannes til et shelter, som kan benyttes af bl.a. vandrere.

Overskud fra både løbet, vandreturene og indvielsen går ubeskåret til skolen i Burkina Faso.