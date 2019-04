Lodsejer betaler for svingbaner

Ejer af Klelund Plantage har måtte ryste op med næsten 1 million kroner for at få anlagt svingbaner på Grindstedvej ved sin ejendom mellem Holsted og Hovborg.

HOVBORG: Det er en fordel at være ved muffen, hvis man har specielle, private ønsker til kommunale vejanlæg. Det koster nemlig kassen.

Ejer af Klelund Plantage, Sofie Kirk Kristiansen, har fået en regning på godt 860.000 kroner for at få lavet svingbaner og støjreduktion på Grindstedvej ud for sin ejendom, Klelund Jagtslot. Arbejdet er udført i forbindelse med udvidelsen af Grindstedvej.

I begyndelsen af 2017 rettede Klelund Plantage henvendelse til kommunen for at høre om mulighederne for at få lavet svingbaner. Det var i forvejen Klelund Plantage, som af alle lodsejeren ville blive mest berørt af den omfattende udvidelse af Grindsted og diverse ændringer af stikveje.

Sofie Kirk Kristiansen ville af hensyn til sikkerheden gerne have anlagt en venstresvingsbane, støjreducerende asfalt gennem plantagen og muligvis en støjvold på vejens vestside. Teknisk udvalg kiggede på sagen under et lukket punkt i marts 2017, og gav tilsagn om, at ønskerne godt kunne opfyldes, men at det ville ske på lodsejerens regning, og at det skulle udføres af kommunens entreprenør og under kommunens opsyn.

Den samlede pris blev beregnet til 2,1 millioner kroner. Senere støjberegninger viste, at støjen ikke ville blive reduceret ret meget med en jordvold. Sofie Kirk Kristiansen valgte derfor at droppe denne del af projektet - indtil videre, som der står i en meddelelse fra Klelund til kommunen.

I sidste ende blev prisen for svingbanen og den støjreducerende asfalt ikke helt så kostbart, som først anslået. Regningen blev altså på den lille million.

Udvalgsformand Vagn Sørensen oplyser, at den private medfinansiering blev godkendt, før han blev formand for teknisk udvalg. Han fortæller, at det af og til ske at private lodsejerere har specielle ønsker til kommunale vejprojekter, som de så kommer til at betale for.

Hvordan har du det med, at nogle lodsejere har råd til at få opfyldt specielle ønsker, mens andre ikke har det?

- Jeg synes, der er udmærket med samarbejde med borgere, så det, synes jeg, er en udmærket måde at gøre det på, når det kan lade sig gøre, siger Vagn Sørensen.