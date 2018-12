Livligt luciaoptog på Knudepunktet

12 børn fra Bakkegårdens Børnehave i Vejen gik torsdag formiddag et underholdende luciaoptog på Knudepunktet i Vejen.

Vejen: Brugerne af Knudepunktet var torsdag formiddag inviteret til julesang og luciaoptog. Allerede ved 9-tiden begyndte tilhørerne at fylde de opstillede stole, og Knudemusikanterne var klar ved instrumenterne. Traditionen tro var Bakkegårdens Børnehave inviteret til at gå luciaoptog, og børnene stod spændte og trippede i et tilstødende lokale.

- Hvornår skal jeg ha' kronen på, spurgte luciabruden Elna utålmodigt.

Det kræver sin pædagog at få tolv rollinger til at stå stille og iklædt kostume, lys og kranse, men det lykkedes, og der var endda tid til at øve luciasangen en ekstra gang, inden det gik løs foran publikum.

Sangfuglene, som gruppen kaldes, er en sammensætning af forskellige grupper i børnehaven, som mødes hver tirsdag for at synge. Siden november har de øvet luciasangen, og det kunne man tydeligt høre, da de trådte ud i rampelyset.

De stolte børnestemmer behøvede kun lidt assistance fra de voksne, mens de bar lyset frem til glæde for de mange fremmødte.