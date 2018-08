Hans Kongelige Højshed Kronprins Frederik gæster lige nu det danske hold, der skal deltage ved Invictus Games i Sydney - et slags OL for krigsskadede soldater.

Vejen har fredag formiddag fornemt besøg. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik gæster fra klokken 10.00 Vejen Idrætscenter for at besøge det danske hold, der træner dér forud for deltagelsen i Invictus Games i Sydney - et slags OL for krigsskadede soldater.Konkurrencerne afvikles i perioden fra den 20. til den 27. oktober.

Kronprinsen møder deltagerne på bueskydningsbanen fra klokken 10.00 - 10.20, og holdet glæder sig til besøget.

- Vi er på holdet rigtigt glade for, at kronprinsen følger os, og at han kommer på træningssamlingen. Det betyder meget, at vi mærker den anerkendelse og opbakning fra kongehuset. Og som vi har talt om på holdet, så er det fantastisk, at vi virkelig kan mærke kronprinsens oprigtige interesse for projektet og for os veteraner i det hele taget, siger Kim Wilsborg, der er kaptajn for det danske hold, forud for kronprinsens besøg.

Der er tale om den fjerde og sidste træningssamling for hele holdet, inden det store idrætsstævne finder sted i Sydney.

Træningssamlingen begyndte torsdag eftermiddag og slutter på søndag.

På træningssamlingen skal holdet ud over at træne i de ni sportsgrene, som Danmark deltager i, også arbejde videre med den personlige udvikling, som er det egentlige mål med den danske deltagelse i Invictus Games. De danske deltagere har defineret og arbejdet med personlig målsætninger for deres deltagelse og har siden arbejdet med at opbygge et hold, hvor alle støtter og hjælper hinanden. Udviklingstemaet på den fjerde træningssamling er at arbejde med værdier.

Alle deltagerne skal have et fælles ståsted, så de kan yde deres optimale under konkurrencerne i Sydney.

Det er i øvrigt ikke kun kronprinsen, der gæster holdet. Fredag aften får holdet besøg af den tidligere officer og olympiske guldmedaljevinder fra OL i Beijing i 2008, Mads Kruse Andersen, som holder et oplæg for deltagerne.

Også de pårørende, som deltagerne tager med til Sydney, deltager i træningssamlingen i Vejen.