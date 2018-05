Litauisk mand blev fængslet

Glejbjerg: Noget kunne tyde på, at det er lykkedes politiet at opklare to indbrud, der blev begået i Glejbjerg på et par tidspunkter op til den sidste weekend i januar.

En 39-årig mand fra Litauen er således blevet varetægtsfængslet sigtet for at have begået et indbrud på Gettrupvej ved Glejbjerg, hvor der er blevet stjålet en rød Snapper-havetraktor, og på Sekærvej ved Glejbjerg, hvor der er blevet stjålet en rød motorsav og 200 liter dieselolie.

Den mistænkte litauiske gerningsmand blev varetægtsfængslet 1. maj.