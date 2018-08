Linkogas tager hul på udbygning til 115 mio. kr.

Biogasproducenten Linkogas er netop gået i gang med at bygge et nyt økologisk anlæg. Selskabet benytter anledningen til også at udvide en del af det eksisterende anlæg.

Rødding: Maskinerne er allerede godt i gang med den omfattende udvidelse af biogasanlægget i Tornum vest for Rødding.

Linkogas, der ejes af omkring 60 andelshavere, investerer i et nyt økologisk anlæg, der både skal producere naturgas og gødning til økologiske landmænd.

- Udbygningen er den største i vores historie. Det er noget, vi har drømt om længe, siger bestyrelsesformand Aksel Buchholt og fortsætter:

- Vi har rigtig god succes med det, vi laver, og vi er meget bevidste om, at vi er et andelsselskab, der er til for at servicere vores ejere. Hos Linkogas vil vi være i front. Der er en stigende efterspørgsel efter økologi i samfundet, og derfor ser vi en fremtid i det. Vi samarbejder med 20 økologer, og dem vil vi nu tilgodese i produktionen.

Byggeriet af det nye økologiske anlæg indebærer en ny modtagerhal, tre forlagertanke, tre rådnetanke i stål, fem efterlagertanke, et nyt hygiejniseringsanlæg, et luftrensningsanlæg og et nyt gashus.

Det nye økologiske anlæg kan levere omkring 200.000 ton økologisk biomasse. Dermed er anlægget halvt så stort som det konventionelle anlæg, der udvides i samme ombæring som byggeriet.