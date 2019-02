RØDDING: Hen på sommeren ventes det, at den omfattende udvidelse af biogasanlægget Linkogas i Tornum vest for Rødding vil være afsluttet.

Det er et af de i øjeblikket største byggerier i kommunen, som Linkogas har gang i. I omegnen af 115 millioner kroner investeres der i udvidelsen, som har været under planlægning i nogle år.

Udvidelsen omfatter blandt andet etableringen af et økologisk anlæg. Det er en linje, som kommer til at køre adskilt fra det nuværende anlæg. Hidtil har Linkogas udelukkende modtaget gylle fra landmænd med konventionel drift. Omkring 20 økologer har Linkogas indgået en aftale med. Det er første gang, at et fællesejet biogasanlæg i Danmark etablerer en økologisk linje.

Byggeriet af det nye økologiske anlæg indebærer en ny modtagerhal, tre forlagertanke, tre rådnetanke i stål, fem efterlagertanke, et nyt hygiejniseringsanlæg, et luftrensningsanlæg og et nyt gashus.