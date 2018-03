Linkogas investerer 85 mio. kroner på økologisk anlæg

Rødding: Hen på forsommeren ventes det, at biogasanlægget Linkogas i Tornum vest for Rødding kan går i gang med en omfattende udvidelse.

Omkring 85 millioner kroner investerer Linkogas, som ejes af omkring 55 andelshavere, i et nyt økologisk anlæg. Omkring 210.000 ton økologisk biomasse vil anlægget skulle levere.

Det er første gang, at et fællesejet biogasanlæg i Danmark etablerer en økologisk linje.

Vejen Kommune har givet en miljøgodkendelse, efter at der er gennemført en miljøkonsekvensrapport.

- Vi har haft ideen om et økologisk anlæg gennem nogle år, og omkring 15-20 økologer samarbejder vi med. Det betyder en ganske betydelig udvidelse af Linkogas, som med tiden når op i omegnen af 90-100 millioner kroner i omsætning, konstaterer Aksel Buchholt, bestyrelsesformand i Linkogas.

- Etableringen er endnu et eksempel på, at Linkogas er til for alle. Vi aftager i dag mange forskellige produkter - eksempelvis husholdningsaffald fra Københavnsområdet, som vi omdanner til gas. Nu går vi i gang med at etablere en økologisk linje, som kommer til at køre adskilt fra vort nuværende anlæg,