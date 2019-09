Linkogas har indfriet lån dækket af kommunegaranti

Biogasanlægget Linkogas ved Rødding har indfriet et lån på fem millioner kroner, hvor der var stillet kommunegaranti. Borgmester Egon Fræhr kalder anlægget for en solstrålehistorie.

Rødding: Det er ikke kun forberedelserne til den for nyligt afviklede indvielse af den omfattende modernisering og udvidelse af Linkogas, som ledelsen og bestyrelsen har arbejdet.

Biogasanlægget i Tornum vest for Rødding har også fået indfriet det lån i Kommunekredit, som Vejen Kommune har stillet garanti for. Lånet lød på fem millioner kroner, og kommunegarantien stammer reelt helt tilbage i slutningen af 1980'erne, da Linkogas blev stiftet og opført. Dengang var det kommunalbestyrelsen i det daværende Rødding Kommune, som stillede garantien.

Formanden for Linkogas' bestyrelsen, Aksel Buchholt, fortæller, at indfrielsen har været overvejet i et stykke tid:

- Nu har vi valgt at foretage en indfrielse af lånet. Det er helt andre tider i dag, end det var tilfældet tilbage ved starten. Dengang var vi en flok bønder, som fik en ide til et biogasanlæg, vi egentlig ikke havde megen viden om. Dengang var vi nærmest græsrødder, når det gælder biogas, understreger Aksel Buchholt.

Han føjer til: - Men det er slet ingen tvivl om, at uden en kommunal garanti fra starten, havde det været svært at få økonomien til at hænge sammen. Kommunegarantien, som Rødding Kommune stillede, var også et vigtigt signal til andre om, at der var opbakning til vores projekt.