Linkogas-formand: - Det er en klar fejl og mit ansvar

Aksel Buchholt går fuldstændig til erkendelse. Men samtidig retter han også kritik af, at byrådets repræsentant i bestyrelsen ikke gjorde ham opmærksom på at få tingene bragt i orden.

Rødding: Formanden for bestyrelsen i Linkogas, Aksel Buchholt, der har været formand lige siden biogasselskabets start i 1989, erkender blankt sit ansvar, når det gælder, at byrådet ikke har fået vedtægter og orienteringen om de større investeringer.

- Det er mit ansvar. Det er en klar fejl, og det er egentlig ikke særligt professionelt. Jeg lægger mig fladt ned, konstaterer Aksel Buchholt.

Samtidig gør formanden opmærksom på, at Vejen Kommune har et ganske godt kendskab til den igangværende og omfattende udvidelse af anlægget i Tornum vest for Rødding. Der er søgt både bygge- og miljøtilladelser i forbindelse med det igangværende projekt, som ventes at blive indviet i begyndelsen af september.

Vejen Byråd har en repræsentant siddende i bestyrelsen. Frem til sidste efterår var det Claus Grimm, tidligere Dansk Folkeparti og nu løsgænger i byrådet.

- Nu får jeg på puklen af Anni Grimm, og det er helt i orden, for ansvaret er mit. Men måske skulle Anni Grimm også tage sønnike over knæet, for jeg mener godt, at byrådets repræsentant kunne have givet mig besked på at få bragt tingene i orden, tilføjer Aksel Buchholt.

Aksel Buchholt understreger, at der i øjeblikket arbejdes på at få lånet i Kommunekredit indfriet.