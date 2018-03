Linkogas er et af de bedst drevne biogasanlæg i landet

Biogasanlægget i Tornum vest for Rødding er gået fra pionertilværelse til at blive en økonomisk bomstærk virksomhed. Virksomheden er nu nomineret til UdviklingVejens erhvervspris.

Rødding: - Linkogas står i dag som et af de bedst drevne biogasanlæg i Danmark. Der er 12 medarbejdere. Der er investeret 50 millioner kroner de seneste tre år i nye og bedre produktionsprocesser. Sidst, men ikke mindst er der igangsat investeringer for yderligere 85 millioner kroner i en supplerende økologisk produktionslinje.

Virksomheden Linkogas er en af de tre nominerede til UdviklingVejens erhvervspris. JydskeVestkysten har siden søndag præsenteret de tre kandidater.

Linkogas har haft en opsigtsvækkende pionerrolle, når det gælder biogas. I 1991 blev biogasanlægget en realitet, da en række landmænd påbegyndte et fælles andelsbaseret biogasanlæg. Siden er der sket en fantastisk udvikling for virksomheder. Udviklingen har især taget fart for Linkogas, efter de for få år siden valgte at gå fra hvile-i-sig-selv økonomi med leverance til varmeværket til i stedet at foretage salg på det frie gasmarked med salg af bionaturgas til Dong Energy/Ørsted.