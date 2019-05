Holsted: Søndag aften klokken 20.10 spottede en af politiets patruljer en knallertkører på en lille knallert, som kørte i voldsom fart i østgående retning på Esbjergvej ved Holsted.

Hastigheden blev målt til 70 kilometer i timen, så knallertkøreren blev stoppet og sigtet for at have fortaget konstruktionsmæssige ændringer på sit køretøj. Vedkommende have heller ikke tegnet den lovpligtige forsikring, hvilket han også blev sigtet for.

Den sigtede er en 15-årig dreng fra Glejbjerg.